Süper Lig'de oynadığı 5 karşılaşmada 1 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 5 puan elde eden Alanyaspor 'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Son olarak Tayfur Bingöl'ü kiralık olarak Beşiktaş 'a gönderen Alanyaspor, yerini Premier Lig'den bir transferle doldurdu.

Alanyaspor, Premier Lig ekiplerinden Fulham forması giyen Ivan Cavaleiro ile anlaştı. Portekizli sol kanat oyuncusu 1 yıl kiralık olarak Akdeniz ekibinde forma giyecek. Bu zamana kadar bonservisi için 40 milyon euro harcanan Cavaleiro Kente geldi. Kanat oyuncusunun transferi kısa süre içinde açıklanacak.

Yakup Çınar/ Fanatik Özel