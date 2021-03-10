Alanyaspor istatistiklerde lider!
Alanyaspor, bu sezon ligde ortaya koyduğu performans ve sahadaki oyunuyla herkesin beğenisini topluyor. Geride kalan 28 haftada topladığı 46 puanla 5’inci sırada yer alan Akdeniz temsilcisi rakiplerine karşı sahada genellikle üstün bir oyun sergiledi. Trabzon’u da deviren Akdeniz neredeyse tüm rakamlarda lider!
Süper Lig’de son 3 sezondur başarılı bir grafik çizen ve her yıl daha da üzerine koyarak ilerleyen Aytemiz Alanyaspor, sahada sergilediği performansla da herkesin beğenisini topluyor. Son olarak zorlu rakibi Trabzonspor’u deplasmanda 3-1’lik net skorla geçen Turuncu- Yeşilli takım, ligdeki ilk beş hedefini de koruyor. Sezonu üst sıralarda tamamlayarak Avrupa şansını yakalamak isteyen Alanyaspor, son dönemde aldığı şansız sonuçlara rağmen oyunuyla bunu başarabileceğini gösteriyor.
Büyüklerin korkulu rüyası
Özellikle bu sezonun başka bir diğer flaş takımı Hatayspor’u ilk yarı evinde 6-0 mağlup eden Alanyaspor, Galatasaray’ı deplasmanda 2-1, Beşiktaş’ı evinde 2-1 yenmeyi bildi. İkinci yarı oynanan maçlarda Galatasaray’a evinde 1-0 mağlup olan, Hatayspor ile de deplasmanda 0-0 berabere kalan Akdeniz temsilcisi Trabzonspor ile de evinde 1-1 berabere kalsa da deplasmanda 3-1 yenmeyi başardı. 3 büyüklerden Fenerbahçe’yi bu sezon mağlup edemeyen Alanyaspor, rakibini sezonun ikinci maçında nisan ayında evinde ağırlayacak.
En golcü Davidson
8 maçta kalesini gole kapatan Alanyaspor, 28 gol yedi. Alanyaspor’a, Trabzonspor karşısında galibiyeti getiren gollerin sahibi Davidson 10 golle takımın da en golcü ismi. Başarılı sol kanadı, 7 golle forvet Babacar takip ederken, bir diğer santrfor Bareiro’nun da 5 golü bulunuyor. Alanyaspor’da savunma oyuncuları da sık sık gol sevinci yaşarken, sol bek Moubandje’nin 3, stoper Tzavellas ve Caulker’ın 2 ve Fatih Aksoy’un 1 golü bulunuyor. Çağdaş Atan’ın takımı oyuna dair tüm istatistiklerde de zirvede yer alıyor. Ligin en fazla şut çeken, en çok isabetli şut atan ve topa sahip olan takımı Alanya.
Şut / Maç
Alanyaspor 12,82
Fenerbahçe 11,36
Başakşehir FK 11,00
Beşiktaş 10,93
Galatasaray 10,32
İsabetli Şut / Maç
Alanyaspor 6,18
Galatasaray 5,64
Fenerbahçe 5,54
Beşiktaş5,19
Kasımpaşa 4,61
Topa Sahip Olma / Maç
Alanyaspor %62
Beşiktaş %61
Başakşehir FK %57
Galatasaray %56
Konyaspor %53
Başarılı Pas / Maç
Beşiktaş 459
Alanyaspor 453
Başakşehir FK 426
Galatasaray 404
Trabzonspor 391
Pas Başarı Yüzdesi
Alanyaspor %85
Beşiktaş %85
Galatasaray %83
Başakşehir FK %83
Trabzonspor %83
Korner / Maç
Alanyaspor 6,68
Fenerbahçe 6,46
Başakşehir FK 5,89
Galatasaray 5,61
Gaziantep FK 5,43