Alanyaspor istatistiklerde lider!

Süper Lig’de son 3 sezondur başarılı bir grafik çizen ve her yıl daha da üzerine koyarak ilerleyen Aytemiz Alanyaspor, sahada sergilediği performansla da herkesin beğenisini topluyor. Son olarak zorlu rakibi Trabzonspor’u deplasmanda 3-1’lik net skorla geçen Turuncu- Yeşilli takım, ligdeki ilk beş hedefini de koruyor. Sezonu üst sıralarda tamamlayarak Avrupa şansını yakalamak isteyen Alanyaspor, son dönemde aldığı şansız sonuçlara rağmen oyunuyla bunu başarabileceğini gösteriyor.

Büyüklerin korkulu rüyası

Özellikle bu sezonun başka bir diğer flaş takımı Hatayspor’u ilk yarı evinde 6-0 mağlup eden Alanyaspor, Galatasaray’ı deplasmanda 2-1, Beşiktaş’ı evinde 2-1 yenmeyi bildi. İkinci yarı oynanan maçlarda Galatasaray’a evinde 1-0 mağlup olan, Hatayspor ile de deplasmanda 0-0 berabere kalan Akdeniz temsilcisi Trabzonspor ile de evinde 1-1 berabere kalsa da deplasmanda 3-1 yenmeyi başardı. 3 büyüklerden Fenerbahçe’yi bu sezon mağlup edemeyen Alanyaspor, rakibini sezonun ikinci maçında nisan ayında evinde ağırlayacak.

En golcü Davidson

8 maçta kalesini gole kapatan Alanyaspor, 28 gol yedi. Alanyaspor’a, Trabzonspor karşısında galibiyeti getiren gollerin sahibi Davidson 10 golle takımın da en golcü ismi. Başarılı sol kanadı, 7 golle forvet Babacar takip ederken, bir diğer santrfor Bareiro’nun da 5 golü bulunuyor. Alanyaspor’da savunma oyuncuları da sık sık gol sevinci yaşarken, sol bek Moubandje’nin 3, stoper Tzavellas ve Caulker’ın 2 ve Fatih Aksoy’un 1 golü bulunuyor. Çağdaş Atan’ın takımı oyuna dair tüm istatistiklerde de zirvede yer alıyor. Ligin en fazla şut çeken, en çok isabetli şut atan ve topa sahip olan takımı Alanya.

Şut / Maç

Alanyaspor 12,82

Fenerbahçe 11,36

Başakşehir FK 11,00

Beşiktaş 10,93

Galatasaray 10,32

İsabetli Şut / Maç

Alanyaspor 6,18

Galatasaray 5,64

Fenerbahçe 5,54

Beşiktaş5,19

Kasımpaşa 4,61

Topa Sahip Olma / Maç

Alanyaspor %62

Beşiktaş %61

Başakşehir FK %57

Galatasaray %56

Konyaspor %53

Başarılı Pas / Maç

Beşiktaş 459

Alanyaspor 453

Başakşehir FK 426

Galatasaray 404

Trabzonspor 391

Pas Başarı Yüzdesi

Alanyaspor %85

Beşiktaş %85

Galatasaray %83

Başakşehir FK %83

Trabzonspor %83

Korner / Maç

Alanyaspor 6,68

Fenerbahçe 6,46

Başakşehir FK 5,89

Galatasaray 5,61

Gaziantep FK 5,43