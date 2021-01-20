Alanyaspor ile Erzurumspor 3. randevuda

Son 9 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlikle 30 puan alarak 6. sırada yer alan Alanyaspor , deplasmanda karşılaşacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor’dan puan ya da puanlar almayı hedefliyor.

Yarın saat 16.00'da Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak Erzurumspor maçını ise Turgut Doman yönetecek.

Siopis kart cezalısı

Kart cezalısı Siopis dışında sakat oyuncusu bulunmayan Aytemiz Alanyaspor'un Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı karşısındaki muhtemel 11'i şöyle: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Berkan, Salih, Davidson, Bakasetas, Efecan, Babacar.

Rakibiyle 2 kez karşılaştı

Bugüne dek Erzurumspor ile ligde sadece geçen sezon karşılaşan Alanyaspor, bu maçlarda 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Evindeki maçı 2-1 kazanan turuncu-yeşilli ekip deplasmanda oynanan maçtan ise 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı.

İHA