Alanyaspor, Hatayspor’u ağırlayacak

Süper Lig 'in 4. haftasında Alanyaspor , sahasında Hatayspor ile karşılaşacak. Hem geçen sezon başarılı bir dönem geçiren hem de bu sezona oldukça iyi başlayan Alanyaspor, geride kalan üç maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Alanya temsilcisi 5 gol atıp, 1 gol yiyerek 7 puanla ikinci sırada yer alırken, Hatay ekibi de Alanyaspor gibi 2 galibiyet, 1 beraberlik ile beşinci sırada buluyor. Tarihlerinde ikinci kez karşılaşacak olan Akdeniz temsilcileri, ligdeki zirve yarışını sürdürmek için maça mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor.

Hakem Atilla Karaoğlan

4 Ekim Pazar günü saat 16.00’da Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılamada yardımcı hakemi olarak Volkan Ahmet Narinç ile Murat Tuğberk Cubay görev yapacak.

İHA