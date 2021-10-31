Alanyaspor - Göztepe (CANLI)

Süper Lig'in flaş takımı Aytemiz Alanyaspor , Süper Lig'de 11. hafta maçında sahasında Göztepe ile karşılaşıyor. Son olarak Fenerbahçe 'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden Alanyaspor, çıkışını Göztepe karşısında sürdürmek istiyor. Ev sahibi takım Bülent Korkmaz önderliğinde 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Son 6 maçta tek galibiyeti bulunan Göztepe ise deplasmanda galibiyet arıyor.

MAÇ BAŞLADI

GOL | Ev sahibi Alanyaspor, Davidson'un golüyle 3. dakikada öne geçti. Sağ kanattan gerçekleştirilen atakta asisti Efecan Karaca yaptı.

İLK YARI SONUCU | Alanyaspor'un üstün oynadığı ilk yarı 1-0 sona erdi.

GOL | Oyuna 60. dakikada dahil olan Göztepeli David Tijanic, 62'de attığı golle maça eşitlik getirdi: 1-1. Golde asisti Lourency yaptı.

GOL | Göztepe'nin ilk golünde asisti yapan Lourency, Alanyaspor savunmasının büyük hatasını affetmedi ve İzmir ekibini 78. dakikada deplasmanda öne geçirdi: 2-1.

GOL | Bu kez eşitliği Alanyaspor yakaladı. Nemanja Milunovic'in kafa vuruşunda top rakibe de çarparak kaleye yöneldi ve 89'da skora eşitlik geldi: 2-2.

Alanyaspor-Göztepe maçında ilk 11'ler:

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Fatih, Milunovic, Mevlja, Umut, Tayfur, Efecan, Emre, Davidson, Diedhiou

Göztepe: İrfan Can, Murat, Atakan, Dino, Kahraman, Burekovic, Obinna, Soner, Yalçın, Cherif, Jahovic