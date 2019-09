Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Erol Bulut yönetiminde sezona harika bir başlangıç yapan Alanyaspor bu sezon oynadığı 3 maçı da kazanmıştı. Bulut'un öğrencileri yakaladıkları bu çıkışı Fenerbahçe karşısında da sürdürmek ve liderliğini korumak istiyor. Fenerbahçe ise deplasmanda yenilgisi bulunmayan Alanyaspor'u yenerek zirveye yükselmek istiyor.

Bu haberi de okudular (ÖZET) Alanyaspor-Fenerbahçe maç sonucu: 3-1

Peki, Alanyaspor - Fenerbahçe maçını hangi şifresiz kanallar veriyor? Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Alanyaspor - Fenerbahçe maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

Aytemiz Alanyaspor'un ilk 11'i: Marafona, Juanfran, Welinton, Caulker, Nskala, Ceyhun, Sipois, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse

Fenerbahçe'nin 11'i: Altay, Ozan, Jailson, Zanka, Dirar, Tolga, Luiz Gustavo, Deniz Türüç, Garry Rdorigues, Kruse, Vedat Muriç

Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

16 Eylül Pazartesi günü Bahçeşehir Okulları Stadı'nın ev sahipliği yapacağı haftanın kapanış mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Lige iyi bir başlangıç yapan ve 3 maçta 7 puan toplayan Fenerbahçe, karşılaşmadan galip ayrılarak rakibinden liderliği almayı hedefliyor.

Ligde 8 maçtır yenilmiyor

Fenerbahçe, Süper Lig'de yaptığı son 8 maçta mağlup olmadı. Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında Alanyaspor karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-lacivertliler, daha sonra çıktığı 8 müsabakada yenilgi yüzü görmedi.

Bu maçlarda 6 galibiyet alan Fenerbahçe, 2 kez ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Ozan Tufan eski takımına karşı

Fenerbahçe'de milli futbolcu Ozan Tufan, yarın eski takımı Alanyaspor'a karşı mücadele edecek. Bu sezon hem sarı-lacivertliler hem de milli takımda gösterdiği performansla dikkati çeken 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2018-2019'un ikinci yarısında Alanyaspor'da kiralık olarak forma giymişti.

Alanyaspor ile 7. randevu

Fenerbahçe ile Alanyaspor, Süper Lig'de yarın 7. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 6 maçtan 4'ünü Fenerbahçe, birini Alanyaspor kazandı, bir müsabaka da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 13 golüne, Alanyaspor 5 golle yanıt verdi. Geçen sezonki maçları ev sahipleri kazandı, Fenerbahçe 2-0, Alanyaspor 1-0 galip geldi.