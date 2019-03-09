Alanyaspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta maçında Sergen Yalçınlı Aytemiz Alanyaspor, Hamza Hamzaoğlu'nun ilk kez başında çıkacağı Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek. Peki, Alanyaspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...

09 Mart 2019, Cumartesi 14:25
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Alanyaspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kendi sahasında çıktığı son 6 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Aytemiz Alanyaspor 25. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak. Deplasmanda geçen hafta Akhisarspor'a mağlup olan Alanyaspor, Erzurumspor'u yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Erzurumspor ise rakibini deplasmanda yenmenin peşinde.

Alanyaspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

9 Mart Cumartesi günü saat 13:30'da başlayacak ve Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

AYTEMİZ ALANYASPOR

Haydar- Welinton, Steven Coulker, Baiano, Ceyhun, Tzavellas, Ozan Tufan, Efecan Karaca, Campos, Villafanez, Sackey

BİLET FİYATLARI: VIP 200 TL, Maraton 35 TL, Kapalı 35 TL, Kale Arkaları 20 TL

BB ERZURUMSPOR

Sehiç- Kanstrup, Lokman, Tolga (Serkan) Leo, Scuk, İbrahim, Emrah, Eduok, Opseth, Obertan


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