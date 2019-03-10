Alanyaspor-Erzurumspor (CANLI)

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 25. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşıyor. Sahasında oynadığı son 6 maçta mağlubiyet almayan Akdeniz ekibi, Erzurumspor'u yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. BB Erzurumspor'da teknik direktör olarak ilk resmi maçına çıkan Hamza Hamzaoğlu ise, deplasmanda galibiyet alarak düşme hattındaki mücadelesini sürdürme peşinde...

MAÇTAN DAKİKALAR...

Karşılaşmada ilk düdük çaldı ve mücadele başladı.

6. dakikada Scuk'un pasında ceza sahasına soldan giren Obertan gelişene vurdu ancak top uzak kale direğinin yanından dışarı gitti.

9. dakikada soldan gelişen Alanyaspor atağında Sural’ın ara pasında topla buluşan Cisse hızla ceza sahasına girdi. Geriden koşu yapan Efecan ile ceza sahasında duvar pası yapan Cisse'nin gelişine vurduğu plase vuruşta top kaleci İbrahim’e çarparak ağlarla buluştu. Ancak VAR sistemini inceleyen hakem Mete Kalkavan pozisyonun ofsayt olduğuna karar verdi ve golü iptal etti.

20. dakikada sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda topun başına geçen Ozan, topu ceza sahasının önüne havalandırdı. Burada topa yükselen Welinton’un kafa vuruşunu kaleci İbrahim güçlükle kornere tokatladı.

44. dakikada Baiano'nun pasında sağ kanatta topla buluşan Efecan, Leo'dan sıyrılıp son çizgi üzerindeyken kale önüne çevirdi. Sural'ın vuruşunda savunmadan seken top N'Sakala'nın önüne düştü. Bu futbolcu ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top az farkla dışarı çıktı.

Bu sezon 12. golünü kaydeden Papis Cisse, 50. dakikada kullandığı penaltıdan yararlanamadı.

GOL! 45+2. dakikada sağ kanattan Efecan'ın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Cisse'nin düzgün kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

İlk yarı sona erdi.

***

İkinci yarı başladı.

VAR | Karşılaşmanın 47. dakikasında Efecan Karaca ceza sahasında topla ilerlerken, top yerden sekerek Leo'nun eline çarptı. Hakem Mete Kalkavan VAR'a giderken, daha sonra penaltı noktasını gösterdi.

PENALTI | 50. dakikada penaltıyı kullanmak üzere topun başına gelen Papis Cisse, kaleci Sehic penaltıyı çıkardı ve farkın ikiye çıkmasını engelledi.

53. dakikada BB Erzurumspor beraberlik golüne çok yaklaştı. Sol kanattan Edouk'un ortasında ceza sahasına hareketlenen Emrah Başsan, tek vuruşla kaleye yokladı ama kaleci Haydar topun gol olmasına izin vermedi.

PENALTI | 57. dakikada hakem Mete Kalkavan bir kez daha Alanyaspor lehine penaltı noktasını gösterdi. Ceza sahasına gelen ortaya hareketlenen Papis Cisse'yi formasından çeken Kanstrup sarı kartla cezalandırıldı.

GOL | 59. dakikada bu kez penaltıyı kullanmak için Wellington beyaz noktaya geldi ve Brezilyalı futbolcu skoru 2-0 yaptı.

62. dakikada Aytemiz Alanyaspor üçüncü gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinde sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Sural'ın vuruşu diğer köşenin direk dibinden auta gitti.

****

Aytemiz Alanyaspor BB Erzurumspor ilk 11'ler

Aytemiz Alanyaspor :Haydar, Nsakala, Tzavellas, Welinton, Baiano, Ceyhun, Ozan, Sackey, Efecan, Sural, Cisse

BB Erzurumspor: Sehic, Serkan, Kanstrup, Lokman, Leo, İbrahim, Scuk, Emrah Başsan, Obertan, Eduok, Munsy