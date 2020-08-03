Aytemiz Alanyaspor kulübü, bugün takımdan ayrıldığı duyuran teknik direktör Erol Bulut için veda mesajı yayınlandı. Alanyaspor, Erol Bulut'a başarılı hizmetleri için teşekkür ederken futbol yaşamında da başarılar diledi. Erol Bulut ile tarihinde ilk kez Türkiye Kupası finali oynayan Alanyaspor, yine tarihinde ilk kez bu sezon Avrupa Kupalarına katılma hakkı kazandı.

Alanyaspor'un teknik direktör Erol Bulut'a yaptığı veda paylaşımı şu şekilde;

''Teknik Direktörümüz Erol Bulut’a, 2019-2020 sezonundaki başarılı hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında sonsuz başarılar dileriz.''