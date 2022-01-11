Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor , İtalyan teknik adam Francesco Farioli'nin istediği doğrultusunda Eyüpspor'dan 19 yaşındaki golcü Erencan Yardımcı'yı resmen istedi.

EYÜPSPOR 6.5 MİLYON EURO İSTEDİ

Eyüpspor, Erencan Yardımcı için kapısını çalan Aytemiz Alanyaspor'dan 6.5 milyon Euro bonservis bedeli talep etti.

6 AYLIĞINA KİRALIK OLARAK EL SIKIŞILDI

İstanbul ekibi, Galatasaray 'dan 500 bin Euro'ya transfer ettiği Erencan için 6.5 milyon Euro bonservis ücreti talep edince taraflar 6 aylık kiralama konusunda anlaştı.

Alanyaspor, Erencan Yardımcı karşılığında takasta Ahmet Ildiz'i Eyüpspor'a gönderecek. (Hürriyet)