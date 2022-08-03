Alanyaspor, Erencan Yardımcı ile sözleşme yeniledi

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor , geçtiğimiz yıl kiralık olarak takımda forma giyen 20 yaşındaki genç golcü Erencan Yardımcı ile 2022-2023 sezonu için yeni sözleşme imzaladı.

Akdeniz ekibinden yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz, geçtiğimiz yıl kiralık olarak takımımızda forma giyen Erencan Yardımcı ile 2022-2023 sezonu için yeni sözleşme imzaladı.

Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde konuşan Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, “ Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Erencan geçen yıl da takımımızdaydı. Geçen sezon sakatlıklardan dolayı kendisini gösteremedi. İnşallah bu sezon çok daha faydalı olacak. Bu sezon kiralık olarak yeniden kadromuza kattık. Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya kardeşime de teşekkür ediyorum” dedi.

Erencan Yardımcı ise, “Öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Alanya’da iyi bir aile ortamı var. Çalışmalarımız iyi gidiyor. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Alanyaspor’un başarısı için bu sezon elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım” diye konuştu.