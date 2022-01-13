Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor , son olarak Bursaspor forması giyen Emirhan Aydoğan ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Akdeniz ekibinden yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz, Bursaspor'dan Emirhan Aydoğan ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, "Daha önce Bursaspor'da futbol oynayan Emirhan Aydoğan bundan sonra Aytemiz Alanyaspor'umuzun formasını terletecek. Hem camiamıza, hem de Emirhan'a hayırlı olsun. Kulüp olarak ivme kazanan, aşama kaydeden bir hale geldik. Aramıza hoş geldin. Hedeflerine ulaşacağına ve bize katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Emirhan Aydoğan ise, "Aytemiz Alanyaspor'da olduğum için çok mutluyum. Burası Türkiye'de bilinen bir kulüp. Oyuncuya çok değer verildiğini hissediyorum. Orta ve kısa vadede kendimi gösterip milli takıma gitmek, oradan da ülkemi Avrupa'ya temsil etmek istiyorum" diye konuştu.