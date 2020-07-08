Süper Lig'de pandemi sonrası maçlar kıran kırana geçerken, bir yandan da ekipler yeni sezonun planlamasını gerçekleştriyor. Bu kez transferi açıklayan takım Alanyaspor oldu. Akdeniz ekibi, 1860 Münih'ten Efkan Bekiroğlu'nu kadrosuna kattığını kamuoyuna bildirdi.

Almanya 3. Ligi'nde 1860 Münih forması giyen Efkan Bekiroğlu, 28 maçta 9 gol ve 2 asistlik performansa imza attı. 24 yaşındaki futbolcu gelecek sezondan itibaren Alanyaspor için ter dökecek.

İşte Alanyaspor'dan yapılan açıklama:

Kulübümüz, Efkan Bekiroğlu ile 2020-2021 transfer tescil döneminde geçerli olmak üzere 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 4 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, Efkan Bekiroğlu'nu 2 yıldır takip ettiklerini ve Alanyasporumuzda başarılı olacağına inandığını söyledi. Kendisinden beklentilerinin oldukça fazla olduğunu belirten Başkan Çavuşoğlu, "Kazasız, sakatlıksız ve başarılı sezonlar geçirmesini temenni ediyorum. Aramıza hoş geldin. Allah utandırmasın. Hem kulübümüze faydalı olacağını, hem de Türk futboluna katkısı olacağını düşünüyorum. Kendisini milli takımda görmek dileğiyle, hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Efkan Bekiroğlu ise "Burada olmaktan gurur duyuyorum. Transferimde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah başarılı olacağım. Aslında hemen bugün çalışmalara başlamak isterdim ama inşallah kısa bir süre sonra takımla antrenmanlara başlayabileceğim" diye konuştu.











