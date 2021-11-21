Alanyaspor devlere kök söktürdü

Süper Lig'in ilk 3 haftasında 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldıktan sonra Bülent Korkmaz'la büyük bir çıkış yakalayan Alanyaspor, performansıyla büyük beğeni topluyor. Bu sezon şampiyonluk adaylarına kök söktüren, adeta ligin geleceğini etkileyecek sonuçlar alan Akdeniz ekibi, deplasmanlarda önce Galatasaray 'ı 1-0 yendi, daha sonra Trabzonspor ile 1-1 berabere kalıp, Fenerbahçe 'yi 2-1'le geçti.

Üçüncü sıraya yükseldi

Dün de son şampiyon Beşiktaş 'ı 2-0'lık skorla yenmeyi başaran Alanya, topladığı 24 puan ve maç fazlasıyla ligde üçüncü sıraya kadar yükseldi. Ligde 8 kez mağlup olup, 1 kez berabere kaldığı Kara Kartal'ı geçen sezon evinde 2-1 yenerek ilk kez galibiyet sevinci yaşayan Alanya, bu kez de güçlü rakibini 2-0'lık skorla taraftarı önünde mağlup etti.