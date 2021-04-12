Alanyaspor - Denizlispor (CANLI)

Sezonun sürpriz takımlarından olan Aytemiz Alanyaspor, son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla dikkat çekiyor. Son 3 maçında İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği ve Beşiktaş'a kaybeden turuncu-yeşilliler, kötü gidişe "dur" demek istiyor. Alanyaspor'un 49 puanı bulunuyor. 26 puanla ligin son sırasında bulunan Yukatel Denizlispor ise 4 maçtır kazanamıyor. 6 Mart’ta Helenex Yeni Malatyaspor'u 3-2 yenen Ege temsilcisi, son galibiyetini elde etmişti.

O karşılaşmadan sonra Gaziantep Futbol Kulübü ve Fenerbahçe'ye kaybeden yeşil-siyahlı ekip Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa ile de berabere kaldı.

İki takımın ilk 11'leri:

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siois, Berkan, Efkan, Davidson, Babacar, Bareiro

Denizlispor: Abdulkadir, Leismann, Oğuz, Mustafa Yumlu, Sakıb, Kubilay, Bakalorz, Diskerud, Özer, Sacko, Tusha

Salih Uçan şoku!

Ev sahibi takımda son maçta sakatlanan Salih Uçan maçın kadrosuna alınmadı. Ayrıca Akdeniz ekibinde Efecan Karaca forma giyemeyecek. Denizlispor'da Ahmed Yasin, Mohamed, Özgür Çek sakat, Rodallega ise cezalı.