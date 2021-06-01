Alanyaspor, Daniel Candeias transferini açıkladı

Sözleşmesi sona eren ve Gençlerbirliği'nden ayrılan Daniel Candeias'ın yeni takımı belli oldu. 33 yaşındaki kanat oyuncusu, 2016/17 sezonunda formasını giydiği Aytemiz Alanyaspor'a geri döndü.

Akdeniz ekibi, tecrübeli futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Alanyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz, 2016-2017 sezonunda da formamızı giyen Portekizli futbolcu Daniel Joao Santos Candeias'ı yeniden kadromuza dahil etti. Candeias, kendisini 2 yıllığına renklerimize bağlayan imzayı, tesislerimizde düzenlenen imza töreninde attı.

Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, "Candeias size yabancı değil. Evlat yuvaya döndü. Onu anlatmaya gerek yok. Kaldığı yerden devam edecek. Daha da faydalı olacağına, performansının artacağına inanıyorum. Alanya'dan ayrıldıktan sonra da bizimle irtibatını kesmemişti. Hep arayıp sordu. Alanya'yı benimsediği için yeniden geldi. Aramıza hoş geldin Candeias." dedi.

Candeias, "Evime döndüğüm için çok mutluyum. Buradan ayrıldıktan sonra da her zaman bu kulübe dönmek istedim. Her zaman kontak halindeydik. Benden beklentileri de iyi biliyorum. Bu beklentileri zaten karşılayabilecek bir yapıya sahibim. Buna da hazırım" diye konuştu.