MENÜ

Alanyaspor Cristian Borja transfer etti

Alanyaspor, Kolombiyalı savunma oyuncusu Cristian Borja'yı transfer ettiğini duyurdu

09 Temmuz 2021, Cuma 18:16 Son Güncelleme:
- A +
Alanyaspor Cristian Borja transfer etti

Süper Lig ekibi Alanyaspor , Braga takımından Kolombiyalı sol bek oyuncusu Cristian Borja ile kiralık olarak anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Alanyaspor’umuza hoş geldin Cristian Borja! Kulübümüz, Braga’dan Kolombiyalı sol bek oyuncusu Cristian Borja ile kiralık olarak bir yıllık sözleşme imzaladı."

Cristian Borja geçen sezon 17 maçta Braga forması giyerken Portekiz Kupası şampiyonluğu kazandı. Borja daha önce Sporting ile Portekiz Lig Kupası ve Portekiz Kupası kazanmıştı.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...