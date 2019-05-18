Alanyaspor - Çaykur Rizespor maç sonucu: 1-1

Spor Toto Süper Lig’in 33’üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor evinde Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

6’ncı dakikada orta sahada rakibinden topu çalan Villafanez bekletmeden sağda koşu yapan Efecan’a ara pas gönderdi. Efecan topu korner çizgisine kadar taşıdı ve kale önüne ortaladı. Burada topa yükselen Cisse’nin kafa vuruşu direğe dokunarak üstten auta gitti.

12’nci dakikada sağdan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Efecan’ın pasıyla topu ileri taşıyan Baiano korner çizgisi üzerinde yaptığı ortaya kale önünde Villafanez uzandı. Bu oyuncunun şutu Cisse’nin de dokunmasıyla yön değiştirdi ve ağlarla buluştu: 1-0.

17’nci dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Baino’nun ortasında topla buluşan Campos gelişine sert vurdu. Savunmadan dönen topa Efecan tekrar şut çekti. Topu kaleci Gökhan güçlükle çeldi.

20’nci dakikada soldan gelişen Alanyaspor kontratağında Steven’ın pasıyla topla buluşan Campos bekletmeden ceza sahasına koşu yapan Cisse’ye gönderdi. Kaleciyle baş başa kalan Cisse sert vurdu ancak top direkte patladı.

21’inci dakikada Alanyaspor atağında kale direğinden dönen topu kontrol eden Rizesporlu Aatıf Chahechouhe koşu yapan Muriç’e gönderdi. Bu oyuncu hızla ceza sahasına sokuldu ve sert vurdu. Top gol oldu ancak maçın hakemi Zorbay Küçük VAR sistemi incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

35’inci dakikada gelişen Çaykur Rizaspor atağında Aatıf'ın sağ kanatta son çizgiden içeri çevirdiği top kaleye paralel uzaklaştı. Vedat Muriç'in boş kaleye kayarak topu gönderme çabası yetersiz kaldı.

43’üncü dakikada köşe vuruşu kazanan Çaykur Rizespor’da köşe direğinde topun başına geçen Boldrin kale önüne yükseltti. Burada iki Alanyasporlu futbolcunun arasından topa yükselen Awaziem’in kafa vuruşu az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Aytemiz Alanyaspor’un 1-0 üstünlüğüyle sonlandı.

62’nci dakikada gelişen Çaykur Rizespor kontratağında uzun topta pozisyon bulan Aminu Umar hızla ceza sahasına girdi. Kalesinden ayrılan Ufuk’un müdahalesiyle yerde kalan Umar’ın pozisyonunda maçın hakemi Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Vedat Muriç topu kaleci Ufuk’un solundan ağlarla buluşturdu: 1-1.

75’inci dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında Baiano’nun ara pasında ceza sahasında topla buluşan Villafanez kaleciyle baş başa kaldı ancak Gökhan’ın kayarak müdahalesiyle top kale direğine çarparak kornere gitti.

82’nci dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası önünde topu kontrol eden Villafanez düşürüldü ve pozisyona hakem faul verdi. Ceza sahası çemberinde topun başına geçen Junior Fernandes’in sert vuruşu barajı aştı ancak kaleci Gökhan topa son anda uzanarak tokatladı.

90’ıncı dakika Rizespor’un kullandığı korner vuruşunda Umar’ın ortasında kale önünde yükselen Abarhoun’un kafa vuruşunu üst direkte Ufuk kornere tokatladı.

Karşılaşma 1-1 sonuçlandı.