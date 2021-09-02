Alanyaspor, Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı!

Alanyaspor , teknik direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada "Teknik Direktörümüz Çağdaş Atan’a ve ekibine kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

Süper Lig 'de 3. hafta itibariyle görevine son verilen teknik direktör sayısı 'e yükseldi. Yollar ayrılan teknik direktörler şu şekilde;

Kasımpaşa - Şenol Can

Kayserispor - Yalçın Koşukavak

Adana Demirspor - Samet Aybaba

Göztepe - Ünal Karaman

Alanyaspor - Çağdaş Atan