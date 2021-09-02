Alanyaspor, Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı!

Alanyaspor , teknik direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Yapılan açıklamada "Teknik Direktörümüz Çağdaş Atan’a ve ekibine kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.
Süper Lig 'de 3. hafta itibariyle görevine son verilen teknik direktör sayısı 'e yükseldi. Yollar ayrılan teknik direktörler şu şekilde;
Kasımpaşa - Şenol Can
Kayserispor - Yalçın Koşukavak
Adana Demirspor - Samet Aybaba
Göztepe - Ünal Karaman
Alanyaspor - Çağdaş Atan