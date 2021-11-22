Aytemiz Alanyaspor yükselişini sürdürüyor. Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Galatasaray , Fenerbahçe ve Beşiktaş 'ı mağlup eden turuncu yeşilliler, lider Trabzonspor ile berabere kaldı.

Sezona Çağdaş Atan ile başlayan güney ekibi, 3 haftada 3 puanda kalınca Bülent Korkmaz'ı takımın başına getirdi.

Trtspor'un haberine göre; 4'üncü haftadaki GZT Giresunspor maçıyla göreve başlayan Korkmaz, Alanya ekibi ile çıktığı 10 karşılaşmada; 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

GZT Giresunspor, Galatasaray ve Kasımpaşa'yı mağlup eden Güney ekibi, sonrasında Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor ile berabere kaldı.

Yukatel Kayserispor'u 6-3'le geçen Korkmaz'ın öğrencileri, deplasmanda Fenerbahçe'yi de 2-1 mağlup etti. 11'nci haftada Göztepe ile berabere kalan Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor'a 2-0 kaybetti ve Bülent Korkmaz ile ilk yenilgisini aldı.

Son maçında Beşiktaş'ı ağırlayan turuncu-yeşilliler, rakibini 2-0 yenerek, puanını 24'e yükseltti. Bülent Korkmaz ile evinde mağlubiyet yüzü görmeyen Akdeniz ekibi, 10 maçta 18 kez ağları sarsarken kalesindeki 10 gole engel olamadı.

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Fraport-TAV Antalyaspor'a konuk olacak.