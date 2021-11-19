Milli ara öncesinde Trabzonspor ’a kendi evinde 2-1 mağlup olan ve liderlik koltuğunda oturan Karadeniz ekibinin 10 puan gerisinde kalan Beşiktaş , lige Alanyaspor deplasmanıyla dönüyor. Zirve iddiasını sürdürmek isteyen Kara Kartal, zorlu deplasmanda kazanıp fire vermeden yoluna devam etmeyi amaçlıyor. Bülent Korkmaz'la çıktığı ilk 8 maçı kaybetmeyen ancak 2 maçtır kazanamayan Akdeniz ekibi ise zorlu maçta 3 puanı hanesine yazdırıp yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Beşiktaş, topladığı 20 puanla ligde 6. sırada bulunuyor. Siyah Beyazlı ekipten 1 puan fazlası olan Alanyaspor ise 5. basamakta yer alıyor.

Alanyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak olan Alanyaspor-Beşiktaş maçını Alper Ulusoy yönetecek. Yarın akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Alanyaspor-Beşiktaş muhtemel 11'ler:

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Tayfur, Umut, Efkan, Candeias, Emre Akbaba, Efecan, Babacar

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Umut, Ghezzal, Josef, Can, Pjanic, Güven, Larin

Son 5 maçta Beşiktaş üstün

Beşiktaş ile Alanyaspor arasında oynanan son 5 karşılaşmada Siyah-Beyazlı takımın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan maçlarda Beşiktaş 4 maçtan 3 puanla ayrılmayı başarırken, Alanyaspor sadece 1 maçtan galibiyetle ayrıldı. İki kulübün geçen sezon oynadığı 2 mücadelede Alanya evinde Kartal’ı 2-1 yenmiş, Vodafone Park’taki müsabakada da Beşiktaş 3-0’lık skorla gülmüştü.

Deplasman kâbusu devam ediyor

Zirve iddiasını sürdürmek isteyen Kartal, ligde oynadığı son 2 karşılaşmada sahadan puansız ayrıldı. Beşiktaş, Hatayspor mağlubiyetinin ardından Trabzonspor’a da yenilerek liderin 10 puan gerisinde kaldı. Deplasmanlarda beklediği sonuçları alamayan Siyah-Beyazlılar oynadığı son 3 dış saha maçından yenilgiyle ayrıldı. Dış sahada son galibiyetini Antalyaspor’u 3-2 yenerek alan Beşiktaş, daha sonra oynadığı maçlarda Altay’a 2-1, Başakşehir’e 3-2, Hatayspor’a ise 1-0 yenildi.

Beşiktaş’ta hedef seriyi bozmak!

Siyah-Beyazlılar, ligdeki son 8 maçta kalesini gole kapatmayı başaramadı. Sezona iyi başlayan ve ilk 4 maçında rakiplerine gol izni vermeyen Beşiktaş, son 8 karşılaşmada ise gol yemekten kurtulamadı. Beşiktaş, söz konusu 8 maçta kalesinde 15 gol gördü. Kara Kartal, bu akşamki karşılaşmada bu kötü seriyi bozmaya çalışacak.

Cyle Larin formunun zirvesinde

Kanada Milli Takımı formasıyla Dünya Kupası Elemeleri maçlarında boy gösteren Cyle Larin, geçtiğimiz çarşamba günü Meksika filelerine 2 gol gönderip ülkesine zaferi getiren isim olmuştu. Önceki gün Atiba Hutchinson’la birlikte İstanbul’a dönen ve dünkü takım çalışmasında da yer alan başarılı futbolcu, formda döndüğü milli takım sonrasında şovuna Beşiktaş formasıyla da devam etmek istiyor. Tecrübeli oyuncu, Michy Batshuayi’nin yokluğunda bugün oynanacak mücadelede Kara Kartal’ın gol yükünü sırtlayıp sergileyeceği etkili performansla Beşiktaş’a zorlu deplasmanda 3 puanı getirmeye çalışacak.

Welinton sınırda

Kartal’ın tecrübeli stoperlerinden Welinton, maça sarı kart ceza sınırında çıkacak. Ligde Çaykur Rizespor ve Adana Demirspor karşılaşmalarında sarı kart gören Beşiktaşlı futbolcu, Trabzonspor maçlarında gördüğü kartla sınıra geldi. Welinton, Alanyaspor maçında da sarı kart görmesi halinde GZT Giresunspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Beşiktaş’ta 4 eksik

Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş’ta kamp kadrosu belli oldu. Siyah- Beyazlılar, dün son idmanı yapıp ardından Alanya’ya gitti. Teknik direktör Sergen Yalçın, sakatlıkları bulunan Gökhan Töre, Salih Uçan ve yüksek ateş sebebiyle tedavisi süren Batshuayi ile kadro dışı konumda bulunan N’Sakala haricinde 21 kişilik kafileye şu isimleri dahil etti: Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Rosier, Rıdvan Yılmaz, Montero, Josef, N’Koudou, Oğuzhan, Can Bozdoğan, Atiba, Mehmet Topal, Pjanic, Larin, Ghezzal, Necip Uysal, Welinton, Vida, Kenan Karaman, Güven Yalçın, Umut Meraş, Alex Teixeira.