Alanyaspor - Beşiktaş maçı için flaş yorum: Yazık o 36 dakikaya

Süper Lig 'in 2. haftasında Alanyaspor sahasında Beşiktaş 'ı konuk etti. Siyah Beyazlılar, 3-0 öne geçtiği maçta Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldı. Bu sonuçla iki takım da puanını 4'e çıkardı. Beşiktaş'ta Emrecan Uzunhan, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Mücadelenin ardından Siyah Beyazlı ekibin teknik direktörü Valerien Ismael'in oyuncu tercihleri büyük tartışma konusu oldu. Yazarımız Ali Ece de köşesinde maçı değerlendirdi.

İşte Ali Ece'nin o yazısı...

N'Koudou futbol topunu görünce şeker dükkanına girmiş çocuklar gibi oluyor: Olabildiğince neşe ve kontrolsüz bir coşkuyla doluyor. Bir sol açığın 30. saniyede sarı kart görmesini sadece teknik yorumla açıklamak imkansız. Aynı N'Koudou hemen sonra maçın ilk golüne imza attı: Valerien Ismael, Weghorst geldiğinden beri N'Koudou’nun golüyle sonuçlanan duran top organizasyonunu ısrarla çalıştırıyor: Hava kuvvetleri komutanı Weghorst arka direğin biraz gerisinde çizgide yüksek top bekliyor, duran top komutanı Ghezzal tam kafasının gideceği yere atıyor. Hazırlık maçları döneminde tekrar yıldızını parlatan ve 11’e göz kırpan Salih de sağıyla dripling soslu feyk üstüne sol ayak içiyle güzel bir gole imza attı.

Ghezzal’ın gole çevirdiği penaltıyı oluşturan pozisyonda da Salih tam N'Koudou sprinterliği silahını ateşleyecek çok iyi bir kilit uzun pas attı. Emrecan 2. sarıdan atılan kadar Beşiktaş çok iyiydi, özellikle Weghorst geçen sezonun en büyük iki eksisinden birisini büyük bir artıya dönüştürmüştü. Diğer büyük eksik ise geçen hafta olduğu gibi kabak gibi ortada: Banko 11 oynayabilecek kapasitede bir sağ stoper alınmadı! Emrecan’ın kumaşı iyi ama hem solak hem de tecrübesiz. Misal Marcelo, Zago gibi tecrübeli bir sağ stoper takımı 3-0öndeyken sarı kartı da varsa o riske girmez!

Arkana yaslanırsan...

Devre sonunda Efkan’ın frikik golü olmasaydı ve soyunma odasına 3-0’la gidilseydi Valerien Ismael 2. yarıya bu kadar radikal değişiklikler ve ultra defansif önlemlerle başlar mıydı? Ghezzal’ın sakatlık durumu zaten soru işaretiydi tamam, 10kişi kalınca riske atmayabilirsin. Ama tek sprinter oyuncun NKoudou ve onu etkili kontratağa çıkarabilecek pasları atma ihtimali en yüksek oyuncu formda Salih’in ikisini birden çıkartırsan sadece arkaya yaslanırsın. Bu kadar arkaya yaslanırsan da kendi kalene gol ve penaltı gibi kazalar başına gelebilir.







