Alanyaspor - Beşiktaş maçı için flaş sözler: Hakem rezaleti izledik

Alanyaspor , Spor Toto Süper Lig'in 2'nci haftasında Beşiktaş 'ı konuk etti. Akdeniz ekibi 3-0 geriye düştüğü maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Kritik müsabakanın ardından Beşiktaş'ın eski futbolcularından Nihat Kahveci değerlendirmelerde bulundu. Nihat Kahveci, TRT Spor'da Valerien Ismael'e dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

Beşiktaş taraftarlarının Valerien Ismael'e dair yaptığı pankartın bu maçın ardından değişmesi gerektiğini belirten Nihat Kahveci, "Alanyaspor yüzde 70 topa sahip oldu. Hoca rakip kaleye gidilmemesi için her şeyi yaptı ikinci yarıda. Muleka'yı neden oynatmadı, geçen hafta 11'de oynattın. Weghorst top tut, faullere maruz kal asist yap. Daha ne yapsın. Böyle büyük takım hocası olunmaz. 5'liye dön bir şey demem, ama rakibe nasıl gideceğim diye hiç bir planın olmaz mı? Terminatör diye pankart açtılar, bundan sonra o pankartlar değişir herhalde" dedi.

'Hakem rezaleti izledik'

Müsabakanın hakemi Yasin Kol'un kararlarını değerlendiren Nihat Kahveci, "Kahraman olmaya çalışan bir hakem izledik. Hakem rezaleti izledik. Böyle bir milat olabilir mi? Herkese objektir olacak dendi, dün Galatasaray 'a verilmeyen penaltılar, bugün Beşiktaş'a olmayan kırmızı. Her şey yolundayken bir kırmızı, her şey değişti. Ne güzel maç izliyoruz frikikler vs. Ne güzel maç izlerken hakem rezaleti gördük. Bizi de rahat bırakın güzel bir maç izleyelim artık. Başkan çıkıp konuşacak mı, yöneticiler konuşacak mı diye bekliyor taraftar. Taraftar bugün üzerinden haklı mı, haklı" ifadelerini kullandı.

'Kahraman olmaya çalışmayın'

Valerien Ismael'in oyuncu değişiklerini yanlış bulduğunu belirten Nihat Kahveci, "Hakem kadar kötü performans gösteren Valerien Ismael. 2'de 2 yapacaktın olmadı işte. Çok da iyi oynamayarak 3-3'e getirdi Alanyaspor, onu da söyleyeyim. Futbola zarar vermeye çalışıyorlar. Futbolcular kahramandır, onun dışında kahraman olmaya çalışmayın. Hoca açıklama yapacak değil mi? Hocayı anca Salih şöyle sakatlandı, N'Koudou böyle sakatlandı demesi lazım. Öyle bir mazereti söylemesi lazım ki kendini kurtarsın. Ghezzal'ın zaten sakatlığı vardı. Diğerleri sakatlanabilir diye çıkardım demesi kurtarır" diye konuştu.

'Çok fazla katkısı olacağını sanmıyorum'

Beşiktaş'ın kadrosunun kaliteli olduğunun altını çizen Nihat Kahveci, "Tarihte ilk 10 kişi kalan takım değilsin. 10 kişi kalsan da kaleye gider bu takım. Bu kadar kapanmak ne? Saiss'in golüne kadar bile iyi gidiyor işler. Beşiktaş Ismael'le şampiyon olabilir mi? Olabilir, kadro muhteşem çünkü. Olursa da çok fazla katkısı olacağını sanmıyorum" açıklamasını yaptı.

