Alanyaspor-Beşiktaş maç sonucu: 0-0

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Geçen hafta derbide Galatasaray'ı mağlup eden Kartal, zirveye iyiden iyiye tutunmak için Alanyaspor karşısına galibiyet parolasıyla çıktı. Sergen Yalçın yönetimindeki 2 maçında bir galibiyet, bir de yenilgi alan Alanyaspor karşısında özellikle mücadelenin son dakikalarında baskı kuran Beşiktaş, buna karşın istediği golü bulamadı ve maç başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Alanyaspor cephesi maçın genelinde daha net pozisyonlar bulan taraf olarak dikkat çekerken, Akdeniz ekibi maçın uzatma dakikalarında yüzde 100'lük bir pozisyonda Karius'a takıldı ve beraberlikle yetindi.

Beşiktaş bu sonuçla 2 maç aranın ardından puan kaybı yaptı ve aldığı 1 puan sonrası 25 puana yükseldi.

Alanyaspor ise bu sonucun ardından 16 puana çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR...

Karşılaşmada ilk düdük çaldı ve maç başladı...

SARI KART! 3. dakikada Güven Yalçın, Nsakala'ya yaptığı kontrolsüz giriş sonrası maçtaki ilk sarı kartı gördü.

SARI KART! 9. dakikada Djalma, Adriano'ya yaptığı sert faulün ardından sarı kartla cezalandırıldı.

11. dakikada Alanyaspor'da Djalma'nın kullandığı kornere penaltı noktası üzerinde Papis Cisse kafayı vurdu ancak top auta gitti.

18. dakikada Beşiktaş ilk kez tehlikeli geldi. Quaresma'nın pasında ceza sahası yayının üzerinde bulunan Ljajic'in şutu isabetli olmadı.

25. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Medel'in uzun pasında Quaresma sağ kanatta topla buluştu. Nsakala'dan sıyrılan Portekizli, ceza sahasına koşu yapan Ljajic'e ara pası attı, Sırp futbolcunun açısını iyi kapatan Haydar, gol şansı tanımadı.

32. dakikada Beşiktaş'ın 19 yaşındaki genç yıldız adayı Güven Yalçın, çok klas bir aşırtma gol buldu ancak ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

34. dakikada bu kez Alanyaspor etkili geldi. Sol kanada doğru gönderilen uzun topa Junior Fernandes gelişine vurdu, savunmaya çarpan top kaleye yöneldi ancak Karius gole izin vermedi.

36. dakikada Beşiktaş'ın 22 yaşındaki orta sahası Dorukhan Toköz'un ceza sahası dışından sert şutunu Alanyaspor kalecisi Haydar kurtardı.

41. dakikada Güven Yalçın'ın sağ çaprazdan çektiği şut kaleci Haydar'da kaldı.

45. dakikada Papiss Cisse, bir anda Vida ile 1'e 1 pozisyonda kaldı. Rakibini klas çalımlarla geçen Cisse'nin plasesini Karius kornere tokatladı ancak pozisyonun bitişiyle ofsayt bayrağı kalktı.

İlk yarı sona erdi.

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İkinci yarı başladı.

47. dakikada Aytemiz Alanyaspor gole çok yaklaştı. Kullanılan kornerde Merih'in şutunda Vida'ya çarpan top sonrası Alanyasporlu futbolcular penaltı bekledi. Pozisyonun devamında Junior Fernandes'in içeriye kestiği top savunmaya çarpıp bir anda kaleye yöneldi. Karius müthiş bir refleksle golü önledi.

SARI KART! 49. dakikada Alanyaspor'da Sackey sarı kart gören oyuncular arasına girdi.

61'de Mustafa Pektemek'in yerine Vagner Love oyuna dahil oldu.

64. dakikada Junior Fernandes'in dar açıdan müthiş şutunu Karius aynı şekilde müthiş bir refleskle kurtardı.

67. dakikada Djalma'nın ceza sahası içinden vurduğu kafa üstten dışarı gitti.

69. dakikada Efecan Karaca'nın sağ kanattan orta şut karışımı pası üst direğe sürtüp dışarı çıktı.

72. dakikada Güven Yalçın'ın yerine Oğuzhan Özyakup oyuna girdi.

83'te Djalma'nın yerine Villafenez, Dorukhan'ın yerine ise Cyle Larin oyuna dahil oldu.

90+2. dakikada Cisse'nin yerine Bobo oyuna dahil oldu.

90+3. dakikada Alanyaspor inanılmaz bir gol kaçırdı. Villafanez altıpasın içinde bomboş pozisyonda kaldı şutunu Karius inanılmaz bir şekilde kurtardı.

Karşılaşma 0-0'lık skorla sona erdi.

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iLK 11'LER:

Aytemiz Alanyaspor XI: Haydar; Baiano, Tzavellas, Merih, Nsakala; Ceyhun, Sackey, Djalma, Efecan, Fernandes; Cisse

Beşiktaş XI: Karius; Gökhan Gönül, Necip, Vida, Adriano; Medel, Dorukhan, Quaresma, Ljajic, Mustafa; Güven