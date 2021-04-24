Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Olağandışı bir lig oldu

Süper Lig'in 37'nci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olacak Aytemiz Alanyaspor'un Başkanı Hasan Çavuşoğlu, İstanbul'a gitmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ligin son haftalarını değerlendiren Çavuşoğlu, bu sene olağandışı bir lig olduğunu söyledi.

"BEŞİNCİLİĞİ KORUMAK İSTİYORUZ"

Sezonun son haftalarına girilirken bir hafta hem düşme hattındaki Medipol Başakşehir hem de şampiyonluğa oynayan Fenerbahçe ile karşılaşacaklarının sorulması üzerine Başkan Çavuşoğlu, "Her maç önemli bizim için. Ligin altı üstü karıştı zaten. Yani üst taraftakiler şampiyonluk yarışı, alt taraftakiler küme düşmeme yarışı. Tabii futbolun özelliği ve güzelliği de burada ama bu sene gerçekten olağandışı bir lig yaşanıyor. Çünkü hem üst tarafta yarışçılar hem alt tarafta düşmemek için çaba sarf edenler tabii herkesin Allah yardımcısı olsun. Zor maçlar. Hiçbir maç kolay değil. Son zamanlarda daha da zordu. Biz de beşinci sıradayız. Beşinciliği korumak istiyoruz. Onun için de her maça galibiyet için çıkacağız. Bugüne kadar olduğu gibi her maça biz galibiyet için çıktık. Tabii her maçı kazanamıyorsun" dedi.

"KİMSE SAHAYA BERABERLİK YA DA BERABERLİK İÇİN ÇIKMAZ"

Bu sezon şanssız kaybedilen maçlarının olduğunu da belirten Çavuşoğlu, "Kaybettiğimiz maçlar oluyor. Şanssız kaybettiğimiz çok maçlar da var. İyi oynayıp kaybettiğimiz maçlar da var. Tabii bunlar futbolun içerisinde var. Haftada 2 maç yap, 3 maç yap, 10 günde, 8 günde 3 maç yapıyorsun. Haftada 2 maç yapıyorsun. Tabii hiçbir takım için kolay değil. Bizim kadromuz da 22 kişi. Sakatlıklarımız da oluyor. Cezalı da oluyor. İşte bu hafta da Caulker cezalı, Babacar'ın küçük bir sakatlığı var. Oynar mı oynamaz mı bilmiyoruz ama neticesinde sahaya 11 kişi çıkıyoruz. Yani 22 futbolcumuz ve teknik heyetimiz yeterli alt yapı olduğu kadar değerlendiriyor. Hepsini de oynatıyor. Takımda hiç oynamayan futbolcumuz yok. Hepsi de oynuyor zaman zaman. İnşallah önümüzdeki Başakşehir maçında da en iyi şekilde bugün gidiyoruz zaten yarın maç, en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Her maçta olduğu gibi tabii herkes galibiyet için çıkıyor. Kimse sahaya mağlubiyet ya da beraberlik için çıkmaz. Herkes galibiyet için çıkar ama üç neticeli sonuç oluyor neticesinde. Biz de inşallah yarın iyi bir netice alabilirsek bizim için çok iyi olur" diye konuştu.

"EN İYİ YERDE BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Alanyaspor'un hedefleri ve beklentiler hakkında da konuşan Başkan Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Şimdi tabii bizim sezon başında söylediğimiz bir söz vardı. İlk 10'un içerisinde biz en iyi yerde bitirmek istiyoruz dedik. Yani şu anda beşinciyiz ama tabii daha maç var. 5 tane maç var. Onun için daha 15 puan var ortada takımların alması gereken. Onun için daha bitmiş değil ama biz dediğimiz gibi yerimizi korumak istiyoruz. Daha da yukarı gitmeyi herkes ister ama bakacağız, göreceğiz lig bitiminde nerede bitirebileceğiz. Tabii en iyi yerde bitirmek istiyoruz."

DHA