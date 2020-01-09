Süper Lig'de ilk yarıda başarılı bir grafik çizen Aytemiz Alanyaspor'un başına Hasan Çavuşoğlu, devre arası hazırlık kampında önemli açıklamalar yaptı. Transferde adı geçen savunma oyuncusu Welinton'un durumuna da değinen Çavuşoğlu şunları ifade etti.

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a konuşan Çavuşoğlu, "Welinton için resmi bir teklif almadık" ifadelerini kullanırken "bizde tabii takip ediyoruz medyadan. Bazı oyuncuları alıyorlar, gönderiyorlar. Welinton dahil olmak üzere herhangi bir oyuncumuza resmi bir teklif almadık. Bizde dedikoduları duyuyoruz. Son bir hafta kala teknik heyet ile karar veririp değerlendirme yaparız ama bu saatten sonra yerine oyuncu bulmak zor. Yeri geldiği zaman her futbolcunun önünü açmak lazım ama hem oyuncunun hem de kulübün maddi açıdan ihtiyacını karşılaşması lazım" sözlerini söyledi.



