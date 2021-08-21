Alanyaspor-Altay (CANLI)

Süper Lig’de ilk haftayı galibiyetle kapatan Altay ile Alanyaspor, 2. hafta maçında Alanya’da karşı karşıya gelecek. Siyah-Beyazlı ekipte İsveçli Eric Björkander’in sakatlığı bulunuyor. Ligin ilk haftasında Yukatel Kayserispor’u 3-0 mağlup eden Altay, ilk haftayı averajla 2. sırada geçti. Aytemiz Alanyaspor da geçen hafta deplasmanda Medipol Başakşehir’i 1-0 mağlup etmişti. Süper Lig’e 18 yıl sonra dönen Altay, Aytemiz Alanyaspor’la Süper Lig'de ilk kez karşılaşacak. Rakibiyle en son 2013-2014 sezonunda 2. Lig’de mücadele eden Siyah-Beyazlı ekip, Antalya’da 3-0 mağlup olduğu rakibini İzmir’de 2-0 yenmişti.

Alanyaspor-Altay ilk 11'ler:

Alanyaspor: Serkan, Borja, Milinovic, Mevlja, Fatih, Umut, Ahmed, Efkan, Candeias, Efecan, Diedhiou.

Altay: Lis, Naderi, İbrahim, Murat, Cebrail, Thiam, Poko, Pinares, Kappel, Rodriguez, Bamba.

Alanyaspor-Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek. Bu akşam saat 21.45'te başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Mustafa Denizli, Süper Lig’de 200. galibiyet peşinde

Süper Lig’de 3 ayrı takımla şampiyonluğa ulaşan tek isim olan Mustafa Denizli, Altay’ın başında lig tarihindeki 200. galibiyetini almak için mücadele edecek. Süper Lig’de Galatasaray , Kocaelispor, Fenerbahçe , Beşiktaş ve Kasımpaşa’yı çalıştıran Denizli, futbolculuk kariyerine başladığı Altay’ı Süper Lig’e çıkardıktan sonra bu sezon da takımın başındaki mücadelesini sürdürüyor.

199 galibiyet, 79 beraberlik ve 82 yenilgi yaşadı

Lig geçmişinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’la şampiyonluk yaşayan Denizli, TFF 1. Lig’in yanı sıra Almanya, Azerbaycan ve İran’da çeşitli ekipleri çalıştırırken, A Milli Futbol Takımı’nda da görev aldı. Mustafa Denizli’nin Süper Lig’de bugüne kadar çalıştırdığı takımlar 360 karşılaşmada 199 galibiyet, 79 beraberlik ve 82 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 679 gol atan ekipler, kalelerinde 411 gol gördü.

Çağdaş Atan eski takımına karşı!

Teknik direktör Mustafa Denizli, Alanyaspor’un iyi bir takım olduğunu belirtti. Denizli, "Sezona çok iyi başladık. Zorlu bir deplasmana çıkacağız. Elimizden gelen en iyi mücadeleyi sergileyip evimize mutlu dönmek istiyoruz" diye konuştu. Aytemiz Alanyaspor, Altay’ın Süper Lig’de karşılaşacağı 58. takım olacak. Futbola Altay altyapısında başlayan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, İzmir temsilcisinin Süper Lig’de mücadele ettiği 2002-2003 sezonunda Siyah-Beyazlı ekibin kadrosunda yer alıyordu.