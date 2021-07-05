Uzun yıllar Fenerbahçe 'de (2013-20) oynadıktan sonra geçtiğimiz yıl MKE Ankaragücü'ne transfer olan Alper Potuk, Ankaragücü'nün küme düşmesine karşın Süper Lig'e geri dönüyor. Önceki hafta, takımıyla ücret konusunda anlaşmaya vardığı iddia edilen oyuncunun bu kez Alanyaspor'la prensip anlaşmasına vardığı ileri sürüldü.

Konyaspor'la anılıyordu

Yaz transfer döneminde temkinli davranan Konyaspor, ilk olarak MKE Ankaragücü'yle bir alt lige düşen Alper Potuk'u transfer edecekti. Oyuncu için bütçe hazırlığına başlayan ekip, bu transferden herhangi bir sonuç alamadı. Konya'nın yerel gazetelerinde çıkan haberler, Ankaragücü yönetiminin oyuncuyu takımda tutmasıyla sonlanmıştı.

Prensip anlaşmasına varıldı

Alanyaspor, Salih Uçan'ın Beşiktaş 'la sözleşme imzalamasından sonra bu bölgeyi Süper Lig'i deneyimlemiş bir başka isimle, yani Alper Potuk'la doldurma kararı aldı. Bu nedenle, MKE Ankaragücü'ne transfer teklifi yapılırken; oyuncuyla prensipte anlaşıldığı ileri sürülüyor. Taraflar arasında bütün pürüzler giderildiği takdirde, 30 yaşındaki futbolcu önümüzdeki yıl Alanyaspor'un formasını terletecek.

2 gol attı, biri Fenerbahçe'ye

Geçtiğimiz yıl MKE Ankaragücü formasıyla 24 Süper Lig maçına çıkan Alper Potuk, sezonu 2 gol, 2 asistle tamamladı. Tecrübeli futbolcu, son golünü Eryaman Stadı'nda eski takımı Fenerbahçe'ye karşı kaydetti. Golden sonra kameralara koşup, "sus" işareti yapan oyuncu; bu hareketiyle uzun süre konuşulmuştu.

Kaynak: Ajansspor