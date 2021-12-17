Alanyaspor - Adana Demirspor maçının öne çıkan rakamları

Süper Lig 'in 17. haftası Alanyaspor - Adana Demirspor maçına sahne olacak.

İki takım arasında oynanan önceki maçlarda maç başına ortalama 2.6 gol atıldı. Maçlar yüzde 80 oranında KG VAR sonucuyla bitti. Bu sezon Süper Lig performanslarına bakarsak Alanyaspor evinde maç başına 1.86 puan alırken Adana Demirspor deplasmanda 1.13 maç başı puan ortalamasıyla oynadı.

Alanyaspor son maçında Yeni Malatyaspor'u 6-2 yendi. Rakibin performansını değerlendirecek yönü olmasa da Bülent hocanın dikkat çeken sonuç alması ve 2 haftalık mağlubiyet serisine son vermeleri takımı adına sevindirici durum.

Adana Demirspor, son maçında Giresunspor'u son dakika gölü ile mağlup etti. Son dönemdeki savurganlıkları ve pozisyon kayıpları takımın zayıf yönleri. Güçlü rakipleri karşısında puan almaları çok zor.

Alanyaspor kendi sahasında oynadığı son 6 maçın tamamında gol atma başarısı gösterirken, Adanapor deplasmanda oynadığı son 8 maçta kalesinde gol gördü.

Oran Analizi

Alanyaspor için 1.5 alt oranı 3.2 olduğunda toplam 5 maçın hepsi 1.5 üst bitti ve ilk yarıda rakiplerine 2.55 oran verildiği toplam 9 maçta hiç ilk yarısını, ikinci yarı galibiyetine 2.85 oran verildiği toplam 4 maçta hiç kazanamadı.











