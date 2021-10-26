Ligin ilk haftasında Başakşehir’i deplasmanda 1-0 mağlup eden Çağdaş Atan yönetimindeki Alanyaspor , daha sonra Altay’a 4-1 ve Atakaş Hatayspor’a 5-0 mağlup oldu. Turuncu-Yeşilli takım, bu sonuçların ardından teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı. Atan ile çıktığı 3 maçta kalesinde 9 gol görüp rakip fileleri ise 2 kez havalandırarak 3 puan alan Akdeniz ekibi, 4. haftadan itibaren teknik direktör Bülent Korkmaz’ın yönetiminde çıktığı 7 maçta mağlup olmadı.

Milli araya kadar

Alanyaspor, bu maçlarda rakip kalelere 14 gol atarken, kalesinde ise 6 gol gördü. Alanyaspor, Korkmaz ile çıktığı 3 maçta ise kalesini gole kapattı. Bülent Korkmaz’ın oyuncularıyla yaptığı toplantıda, “Milli araya kadar iki maçımız var. Önce Göztepe , ardından Rize deplasmanı. 6 puan alıp bu takımın neler yapabileceğini herkese göstereceğiz” dediği öğrenildi.