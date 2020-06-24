FANATİK ÖZEL - Ömer Necati Albayrak | Ziraat Türkiye Kupası’nda Antalyaspor’u eleyerek finale yükselen, ligde ise Trabzonspor’a taktığı çelme ile ilk iddiasını sürdüren Alanyaspor’da olaylı maçın ardından yönetim harekete geçti. Trabzonspor’la kupada oynanacak dev finale futbolcularını tam motive bir şekilde çıkarmak isteyen yönetimin sözleşmesi sona erecek olan oyuncularla bir bir görüşmelere başladığı ifade edildi. Takımın sezona damga vuran ismi Papiss Cisse ile bitecek olan kontratının uzatılması için masaya oturuldu. Yaşı ilerlemesine rağmen performansını artıran yıldız oyuncu, Alanyaspor’dan yıllık 1.5 milyon Euro kazanıyordu. Yönetimin Cisse’ye aynı paradan 2 yıl daha kontrat önerdiği öğrenildi.

Menacerini çağırdılar

Alanyaspor’da gündem yalnızca Cisse değil... Sözleşmesi biten oyuncuların motivasyonunun dağılmamasını isteyen idareciler, takımın yine önemli isimlerinden biri olan Ceyhun Gülselam’la da masaya oturacağı ve başarılı futbolcuyla 3 yıllık yeni bir anlaşma yapacağı öğrenildi. 3 yıldır Alanyaspor forması giyen Junior Fernandes’in de sözleşmesi sona eriyor. Turuncu-Yeşiller, özellikle Antalya maçında yıldızlaşan Fernandes’i de kesin olarak tutma kararı aldı. Oyuncunun menaceri görüşme yapılması için şehre çağrıldı.

Rekoru egale etti

Papiss Cisse, Trabzonspor maçında fileleri havalandırarak Alanyaspor’un Süper Lig tarihindeki en golcüsü Vagner Love’ın 42 maçta 33 gollük rekorunu egale etti. Yıldız oyuncu ayrıca son iki sezonun golcüleri baz alındığında da ligin en fazla gol atan oyuncusu konumunda yer alıyor.