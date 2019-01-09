Alanya’dan Joel Obi bombası

Aytemiz Alanyaspor, Ozan Tufan'ın ardından bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Turuncu-Beyazlılar, Chievo’dan Joel Obi’nin transferinde sona yaklaştı.

09 Ocak 2019, Çarşamba 05:56
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Alanya’dan Joel Obi bombası

Sergen Yalçın ile birlikte ligin ikinci yarısında alt sıralardan kurtulmayı hedefleyen Aytemiz Alanyaspor, transfer çalışmalarında gaza bastı. Orta sahasını Fenerbahçe’den Ozan Tufan’ı kiralayarak güçlendiren Akdeniz temsilcisi, bu bölgeye bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor.

Rotasını İtalya’ya çeviren Turuncu-Beyazlılar, Chievo’dan Joel Obi’nin transferinde sona yaklaştı. Nijeryalı orta saha ile her konuda el sıkışan Alanyaspor, Çizme temsilcisiyle de büyük oranda anlaşmaya vardı. Transferin birkaç gün içerisinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

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