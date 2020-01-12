Röportaj: Tunç Kayacı

Alanyaspor’un tecrübeli yıldızı Papiss Cisse ile Belek’te kamp yaptıkları otelde samimi bir sohbet yaptık. Ligin ilk yarısında Trabzonsporlu Sörloth ile gol krallığında zirveyi paylaşan Senegalli oyuncu yakından tanıdığınızda gerçekten çok sıcak bir kişilik. Müthiş kariyerine rağmen sanki yıllardır Alanyaspor forması giyiyormuşçasına takımına gönülden bağlı. Zaten bu söyleşiyi yaparken içtenliğini sorularımıza verdiği cevaplardan çok net almak mümkün. Bildiğiniz gibi Senegal Afrika’da Avrupa Ligleri’ni besleyen önemli ülkelerden biri. Cisse’ye pelerin ve krallık tacını giydirirken inanılmaz mutlu oldu. “İnşallah bu giysiyi sezon sonu da üstümden çıkartmam” diyen Cisse’ye ilk sorumuz şu oldu:

‘Zirvede kalmak önemli’

Alanyaspor senden önce bir gol kralı çıkardı. Love, Alanyaspor’d a büyük izler bıraktı ve Beşiktaş’a transfer oldu. Senin hedefinde neler var?

“Kimseyi geçmek gibi bir hedef içinde değilim. Önemli olan kendimi geçmem, attığım gol sayısını artırmak ve takıma faydalı olmak istiyorum. Bu şekilde de takımımı üst sıralara taşımak istiyorum. Gol krallığında zirvedeyim, umarım ikinci yarı da zirvede kalmayı başarırım.”

'Alanya'da mutluyum'

Peki bu başarılı performansta Alanyaspor’un futbol anlayışı ne kadar etkili?

“Çok mutluyum, muhteşem bir ekibimiz var. Teknik kadro ve futbolcular olarak çok iyi bir havamız var içeride. Elbette oynadığımız futbol takdir topluyor, biz de zevk alıyoruz. Artık bunun yanı sıra başarı söz konusu. Gerek topladığımız puanlar ve benim atttım goller ve de üst sıralarda olmamız bunun en güzel göstergesi...”

'Farkım tecrübem'

Cisse’nin en beğendiği tarafını, özelliğini sorarsak...

“Beni diğer oyunculardan farklı kılan tek faktör tecrübem olduğunu düşünüyorum. Gerek uzun yıllar futbol oynamam, gerekse İngiltere gibi Çin gibi farklı ülkelerde zorlu liglerde futbol oynamam bana artı bir avantaj kazandırdı.”

Ne kadar daha futbol oynamayı düşünüyorsun?

“Futbolu çok seviyorum, eğleniyorum, zevk alıyorum, bırakmaya niyetim yok, güzel bir işim var."

Süper Lig’de en çok kimi beğeniyorsun?

“Herkesi çok beğeniyorum (Gülerek)... Takım arkadaşım Nsakala’yı çok beğeniyorum.”

Ligimizin kalitesi konusunda neler söylersin?

“Ülke dışında Türk futbolu daha basit görülüyor. Ancak buraya geldiğimde hiç de öyle olmadığını gördüm. Zorlu ve yarışmaya açık bir lig olduğu kesin.”

Kendini kaç yaşında hissediyorsun?

“Müthiş genç hissediyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse 25-26 gibiyim. Öyle hissetmesem bu kadar gücü bulup bu golleri nasıl atardım ki. Futbol bana enerji veriyor, ben de yeteneklerimi birleştirip başarılı oluyorum.”

'Türkiye tanınıyor'

A Milli Takımımız hakkında neler düşünüyorsun?

“Tabi ki bu ülkede futbol oynayan bir birey olarak gerçekten çok mutluyum. Türk Milli Takımı’nın Avrupa Şampiyonası’na gitmesi bizim için önemli. Yurt dışında büyük yankı uyandırdı. Özellikle son Dünya şampiyonu Fransa’yı yenmesi çok önemli bir sonuç. Şampiyonada oynayacak olan arkadaşlarımızın olması gurur verici.”











