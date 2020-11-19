ALANYA, (DHA)- TÜRKİYE Hokey Federasyonu tarafından Alanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kadınlar Salon Hokeyi Birinci Lig Maçları sona erdi.

Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen maçlarda birinci Türkoğlu Belediyesi Maraş Hokey Takımı oldu. İkinci Adana Hokey ve üçüncü Buca Halk Eğitim takımı oldu. Şampiyonanın gol kraliçesi Adana Hokey takımından Tülin Balur oldu. Dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Alanya Gençlik ve Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı ve yetkililer verdi.

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