Alanya’da gündem Fenerbahçe!

Sezonun flaş ekiplerinden Alanyaspor lige müthiş bir giriş yaptı ve milli ara öncesinde 3’te 3 yapan tek takım olarak liderlik koltuğuna oturdu. Kayseri’yi 2-1, Kasımpaşa’yı 4-1 ve Yeni Malatyaspor’u da 3-2 deviren Akdeniz temsilcisi, milli ara sonrasında Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Turuncu-Yeşilliler, oynadığı futbolla göz dolduran ve bu sezonun en büyük şampiyonluk adaylarından birisi olan Kanarya’yı da mağlup ederek liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. Alanya’nın bu konudaki en büyük iddiası ise taraftarı olacak... Turuncu- Yeşilliler geçen sezon Alanya’da oynanan karşılaşmada taraftarının desteği ile Fenerbahçe’yi zor zamanında 1-0 yenmeyi başarmıştı.

‘Stat dolmalı’

Erol Bulut’un öğrencileri yine aynı başarıyı tekrarlamak istiyor. Teknik direktör Bulut da taraftara mesaj gönderdi. Genç hoca, “Taraftarlarımız bizi deplasmanda ve evimizde destekliyor. Fenerbahçe maçında ise stadın dolmasını umut ediyor ve 12. güç olarak arkamızda olmalarını bekliyoruz” dedi.