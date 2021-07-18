ALANYA, (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 2 dünya ve 4 Avrupa kemer maçı yapıldı. Boks ve muay thai müsabakalarının yapıldığı geceye dünyaca ünlü dövüşçüler katıldı.
Alanya Temel Do Fighters Spor Kulübü, Alman menajerler Mike Hammelmann ve Rene Hiedebrandt tarafından organize edilen; 1. Alanya Fight Night Şampiyonlar Muay Thai Boks Müsabakaları Alanya Belediyesi Hizmet Binası yanındaki alanda yapıldı. Turnuvada 24 Alman, 14 Türk sporcu ringe çıktı. 10 muay thai müsabakası, 14 boks müsabakası yapıldığı gecede başarılı sporculara ödülleri verildi.
Alanya Temel Do Fighters Spor Kulübü Başkanı İbrahim Temel, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel adına Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Rüştü Özgür Karamut'a katkılarından dolayı plaket verdi.
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