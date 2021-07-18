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Alanya'da boks ve muay thai gecesi

Alanya'da boks ve muay thai gecesi

18 Temmuz 2021, Pazar 12:10 Son Güncelleme:
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Alanya'da boks ve muay thai gecesi

 

ALANYA, (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 2 dünya ve 4 Avrupa kemer maçı yapıldı. Boks ve muay thai müsabakalarının yapıldığı geceye dünyaca ünlü dövüşçüler katıldı.

Alanya Temel Do Fighters Spor Kulübü, Alman menajerler Mike Hammelmann ve Rene Hiedebrandt tarafından organize edilen; 1. Alanya Fight Night Şampiyonlar Muay Thai Boks Müsabakaları Alanya Belediyesi Hizmet Binası yanındaki alanda yapıldı. Turnuvada 24 Alman, 14 Türk sporcu ringe çıktı. 10 muay thai müsabakası, 14 boks müsabakası yapıldığı gecede başarılı sporculara ödülleri verildi.

Alanya Temel Do Fighters Spor Kulübü Başkanı İbrahim Temel, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel adına Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Rüştü Özgür Karamut'a katkılarından dolayı plaket verdi.

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