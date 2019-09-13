Alanya’da Bisiklet Festivali hazırlıkları

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Alanya’da geçen yıl Alanya Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen Uluslararası Bisiklet Festivali’nin ikincisi bu yıl 27-29 Eylül tarihlerinde Kestel’de yapılacak. Geçen yıl olumsuz hava şartlarına rağmen 24 şehirden gelen yaklaşık 200 kişinin katıldığı organizasyona bu yıl daha fazla katılım bekleniyor.

Alanya’daki tarihi ve doğal güzelliklerin ön plana çıkartılacağı yarışmada, geçen yıl katılımcıların Kızılkule, Tersane ve Dimçayı’na hayran kaldığını belirtilirken, festival yetkilileri bu kez de bisiklet severlere şehrin güzelliklerini göstereceklerini aktardı.

Diğer yandan Alanya’nın il olması talebine atıfta bulunularak kayıtlar festivale 82 gün kala açıldı. 27 Eylül Cuma günü başlayacak olan festival süresince katılımcılar her gün başka bir rotaya pedal çevirecek. Pazar günü yapılacak şehir kortejinin başlama saati ise 11.00. Kestel’den başlayacak olan kortej Kızılkule önünde sona erecek.

DHA



