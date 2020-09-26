Alanya’da Avrupa üzüntüsü

Ligde uzun süre zirve yarışı veren aynı şekilde geride bıraktığımız sezon Türkiye Kupası’nda da finale çıkan Alanyaspor, ilk Avrupa macerasını ise önceki gün yaşadı. UEFA Avrupa Ligi 3’üncü ön eleme turu maçında Norveç deplasmanında Rosenborg ile karşılaşan Akdeniz temsilcisi, şanssız bir şekilde yediği golle kupaya veda etti. 72 yıllık kulüp taripinde ilk kez Avrupa kupalarına giden Alanyaspor, basit hata sonucu golü yedikten sonra pozisyon yakalamasına rağmen maçı çeviremedi. Teknik direktör Çağdaş Atan, “Alanya’yı Avrupa’da temsil etmek önemli. Biz daha ilerisine gidip en azından Play-Off’u görmek istiyorduk. Neden olmasın diyorduk. Çünkü iyi takımız. Ancak kazanabileceğimiz maçı kaybettik. Açıkçası üzüntümüz buna. Fakat önümüze bakmak zorundayız. Takılıp kalamayız” dedi.

Tek idmanla Rize’ye...

İlk iki maçını kazanan ve yine zirve mücadelesi veren Alanyaspor, yarın ligde Rizespor ile kozlarını paylaşacak. Güney ekibinin başarılı hocası Çağdaş Atan, “Açıkçası zor olacak. Deplasmanda oynadıktan sonra 1 idmanla yine deplasman. Fakat tek hedefimiz galibiyet. Oyuncularıma güveniyorum” diye konuştu.