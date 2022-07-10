Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih ile RB Leipzig, genç oyuncuyu transfer etmek için teklif sundu. Ajansspor'un haberine göre; Yemenli oyuncu RB Leipzig'in teklifini kabul etti. Elias Yusuf Ali, 175 bin Euro ve %15 sonraki satıştan pay olarak Leipzig ile anlaşma sağladı. Alnagar, Leipzig 2 takımında mücadele edecek.

Elias Yusuf Ali Alnagar kimdir?

Alanya'da yaşayan 18 yaşındaki Yemenli Elias Yusuf Ali Alnagar, 6 yıl önce Antalya'nın ilçesi Alanya'ya ailesi ile birlikte geldi. Alanya Kestelspor'un genç takımında forma giyen 18 yaşındaki Elias Yusuf Ali Alnagar, Katar'da gerçekleştirilecek Asya Gençler Şampiyonası'nda Yemen Genç Milli Takımına davet edildi ve orada scout ekiplerinin dikkatini çekti.