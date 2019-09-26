Alanya kararı 1 Ekim’de

Fenerbahçe, ligin 4. haftasında Alanya deplasmanında 3-1 kaybetmişti. Sarı- Lacivertliler, maçtan sonra rakibin ilk golünden önce kural hatası olduğu ve maçın 45+2. dakikadan itibaren yeniden oynanması yönünde Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuru yapmıştı.

Bu itiraz, 1 Ekim’de yapılacak toplantıda görüşülecek. Çıkması muhtemel kararlar, maçın 3- 1’lik skorla tescil edilmesi, 45+2. dakikadan itibaren oynanması ya da tekrar edilmesi.

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