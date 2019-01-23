Alanya, Diousse’nin peşinde

Sergen Yalçın yönetiminde ikinci yarıya 2-0’lık Sivasspor galibiyetiyle başlayan Aytemiz Alanyaspor’un transferdeki son hedefi Assane Diousse...

23 Ocak 2019, Çarşamba 06:00
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Alanya, Diousse’nin peşinde

Fransa’nın köklü kulübü Saint Etienne forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu için kiralama çalışmaları var. Sergen Yalçın’ın takımında görmeyi çok istediği Senegalli oyuncu için yönetim imkanları zorluyor. Geleceğin yıldızlarından biri olarak gösterilen genç futbolcunun satın alma opsiyonuyla takıma kazandırılması bekleniyor. Aytemiz Alanyaspor; Josef Sural, Ozan Tufan, Steve Caulker gibi önemli isimleri kadrosuna katmıştı.

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