Alanya Belediyespor takımı başarıyla döndü

ALANYA, (DHA)- DİDİM Triatlonu ve Aquatlonu Türkiye Şampiyonası yarışlarında Alanya Belediyespor Triatlon Takımı 4 kürsü gördü.
Aydın'ın Didim ilçesinde 29-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Didim Triatlonu ve Aquatlonu Türkiye Şampiyonası'na katılan Alanya Belediyespor Triatlon Takımı başarılı sonuçlar elde etti.
Minik kızlar A kategorisinde İlkben Almila Sarıtaş birinci, minik kızlar B kategorisinde Havin Duman birinci, Minik erkek B kategorisinde Andrey Yerofeyev ikinci, yıldız erkekler kategorisinde Alper Özdemir ikinci, Rasim Bayrak dördüncü, Mehmet Can Gülerdağ beşinci oldu.
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