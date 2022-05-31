Finallere grup seri başı olarak katılmaya hak kazanan City Line Alanya Belediyespor, son Türkiye Şampiyonu unvanı ile Avrupa’da yer alacak. Alanya Belediyespor finallerde G grubu seri başı olarak ilk maçını Almanya temsilcisi Bavaria ile yapacak. Ardından ikinci maçında İtalyan temsilcisi Naxos ve son grup maçını da Belçika temsilcisi Newteam Brussels ile yapacak.

Takıma güvendiğini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Futbolcularımızın arkasındayız. Her türlü desteğimiz ile üst sıralarda yer alacağından şüphem yok. Kulübe destek olan sponsor firmalara da teşekkür ederiz. El birliği ile şehrimizi plaj sporlarının Başkenti yapmaya ve spor takımlarımızı bu branşlarda en üst seviyelere çıkarmaya devam edeceğiz" dedi.

Ayrıca Alanya Belediyespor yönetimi desteklerinden dolayı Başkan Yücel'e teşekkür etti. (İHA)