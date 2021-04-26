İngiltere Premier Lig, efsanelerini onurlandırdı. Newcastle United'ın eski forvet oyuncusu Alan Shearer ve Arsenal eski futbolcusu Thierry Henry, Premier League'in Onur Listesi'ne girdi. Bunu başaran ilk futbolcular olan Henry ile Shearer, Premier Lig tarihine geçti.

Shearer yaptığı açıklamada , "Premier Lig'te Onur Listesi'ne gidrdiğim için büyük onur duyuyorum. Tek istediğim profesyonel bir futbolcu olmaktı. Bunu yapmak. St James' Park'ta kupa kazanmak ve gol atmak, 9. numarayı giymek benim hayalimdi. Her dakikasından keyif aldım" ifadelerini kullandı.

"Çok özel bir şey"

Henry ise, "Alan Shearer ile birlikte Premier League Hall of Fame'e ilk iki üye olarak dahil edilmek çok özel bir şey. Gençken, sadece bir çift bot alabileceğimden emin olmaya çalışıyordum ve şimdi Onur Listesi'nden bahsediyoruz" dedi.

Ligin en çok gol atan futbolcusu

Blackburn ile 1994-95 sezonunda Premier Lig şampiyonluğunu kazanan Alan Shearer, Blackburn Rovers ve Newcastle United formalarıyla 14 Premier Lig sezonunda 260 gol atarak lig tarihinin en golcü oyuncusu oldu. 1999-2007 ile 2012'de olmak üzere 2 dönem Arsenal forması giyen Thierry Henry ise Londra ekibiyle toplam çıktığı 258 maçta 175 Premier Lig golü attı. Henry, Arsenal ile 2003-2004 yılında nağmağlup şekilde şampiyon olmayı başarmıştı.







