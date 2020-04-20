Manchester United, Sir Alex Ferguson'ın son sezonu 2012-13'ten bu yana Premier Lig'de şampiyonluk göremezken geçtiğimiz sezonu da ilk 4'ün dışında tamamlamıştı.

Ancak Manchester United, bu yaz özellikle Jadon Sancho'yu ilk sıraya koyduğu transfer listesiyle yeniden kadrosunu iddialı duruma getirmek istiyor.

İngiliz futbolcunun efsane golcülerinden Alan Shearer ise Sancho'nun yeterli olacağını pek düşünmüyor. İngiliz futboluna bir kez daha hakim olmak istiyorlarsa Kane ve Grealish'in de kadroya katılması gerektiğini belirtiliyor.

The Sun'a konuşan Shearer, "Ole Gunnar Solskjaer, finansal nedenlerle zorlanan birçok kulübün büyük yıldızlarını saatma yoluna gidebileceğini söyledi. Çoğunluk transfer hedefleriyle uğraşmadan ayakta kalmaya uğraşacak olsa da Manchester United'ın durumu biraz farklı. Finansal güçleri ile futbola geri dönüş sonrası transfer pazarının mevcut yapısından faydalanabilecek durumdalar" dedi.

Olmak istedikleri yer için 3-4 önemli oyuncunun transferi gerektiğini belirten eski yıldız, "Jadon Sancho söylentilerini anlıyorum, Harry Kane söylentilerini anlıyorum ve Jack Grealish'e yönelik söylentileri de kesinlikle anlıyorum. Tekrar zirve adına yarışmak istiyorlarsa bu üç oyuncu, tam olarak ihtiyaç duydukları türde isimler" ifadelerini kullandı.