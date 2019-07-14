Alan Ruiz transfer teklifini böyle reddetti: 'Ancak üç büyükler...'

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in Sporting Lizbon'da forma giyen Arjantinli futbolcu Alan Ruiz için yaptığı transfer teklifinden olumsuz yanıt aldığı iddia edildi. Portekiz'de yayın yapan TVI24 adlı televizyon kanalının haberine göre Gazişehir, 25 yaşındaki yıldız ismi bir yıllığına kiralamak konusunda Sporting ile anlaşsa da oyuncuyu ikna edemedi.

Haberde forvet arkası mevkiinde forma giyen Ruiz'in teklife verdiği yanıtta "Türk kulüpleri arasında sadece Fenerbahçe, Galatasaray ya da Beşiktaş'tan gelen teklifleri kabul edebilirim." ifadelerini kullandığı belirtildi. Kulübüyle olan sözleşmesi bir sonraki yaz sona erecek olan tangocu, geçtiğimiz sezon forma şansı bulabildiği 13 maçta 1 gol kaydedebilmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler