İngiliz menajer Alan Pardew'un yeni görevi ve adresi, büyük şaşkınlık yarattı. Uzun yıllar İngiltere Premier Lig'de görev yapan Pardew, Bulgaristan ekiplerinden CSKA Sofya'nın yeni sportif direktörü oldu.

İngiltere'de Reading, West Ham, Charlton, Southampton, Newcastle, Crystal Palace ve West Bromwich'te çalışan 59 yaşındaki menajer, son olarak Hollanda'da ADO Den Haag'ta teknik direktör olarak görev yapmıştı. Şimdi ise Pardew, Bulgaristan takımlarından CSKA Sofya'da sportif direktörlük görevine getirildi.