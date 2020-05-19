Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mariano'nun boşluğunu doldurmak adına çalışmalarını sürdüren Galatasaray, gündemine Pumas forması giyen Alan Mozo'yu aldı. Altyapısından yetiştiği UNAM Pumas ile başarılı bir performans sergileyen oyuncunun, Galatasaray'ın teklifine olumlu baktığı iddia edildi.

Genç futbolcunun transferinde istekli olan Galatasaray'ın Pumas ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mozo'yu uygun bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmak istediği gelen haberler arasında.

Heyecanla transfer bekleyen Galatasaray taraftarı, Mozo isminin gündeme gelmesinin ardından google aramalarına başladı: Alan Mozo kimdir? Alan Mozo kaç yaşında, nereli?

Alan Mozo kimdir?

Tam adı Alan Mozo Rodriguez olan gelecek vaad eden futbolcu, 5 Nisan 1997 yılında Mexico City'de dünyaya geldi. Futbola başladığı Pumas UNAM'da 2014 yılında A Takım'a yükselen Mozo, ilk sezonunda 2, ikinci sezonunda 4 maçta görev aldı. 2017-2018 sezonunda daha fazla forma şansı bulmayan genç yetenek, 14 maçta boy gösterdi.

Sergilediği performansla dikkatleri çeken başarılı sağ bek, Pumas formasıyla geçtiğimiz sezon 38 maçta görev aldı ve 1 gol, 3 asist yaptı.

1.71 boyunda, 79 kg ağırlığında olan Mozo, tekniği ve bitmek bilmeyen enerjisi ile ön plana çıkıyor.

Takımımın değişilmez isimleri arasında yer alan 23 yaşındaki oyuncu, bu sezon ise 27 maçta forma giydi. Meksika'nın alt yaş gruplarına sürekli çağrılan ve dikkat çeken Mozo, 2 kez de A Milli Takım'da görev aldı.

Sağ bekin yanı sıra zaman zaman sağ açıkta da forma giyebilen Mozo'nun takımı ile 2023 yılının aralık ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Piyasa değeri 2 milyon Euro olan genç yeteneğin kısa süre içerisinde Avrupa'ya transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor.