Alan Göztepe maçında sahada

Alan Carvalho transferinde artık mutlu sona ulaşması an meselesi olan Galatasaray’da, yöneticilerin planı belli oldu. Çin kulübü Guangzhou’nun kamp yaptığı Dubai’ye giden ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve idari menacer Şükrü Hanedar, çok önemli temaslarda bulundu. İkilinin hedefi, Alan’ı cumartesi günkü Göztepe deplasmanına götürebilmek. Brezilyalı forvet ise bu süreçte takımıyla birlikte kamp çalışmalarına devam ediyor ve fiziksel açıdan ikinci yarıya hazır hale gelmeye çabalıyor.

Bonservis ve imza parası

Ancak bu transfer Galatasaray’a beklenenden daha pahalıya mâl olacak gibi görünüyor. Çünkü Sarı- Kırmızılılar, 29 yaşındaki forvet için hem bonservis bedeli hem de imza parası ödeyecek. Galatasaray’ın, Guangzhou’ya 3 milyon Euro, oyuncuya da imza parasıyla birlikte yıllık 4 milyon Euro vermesi bekleniyor.

Gönderileri beğeniyor

Bu arada Alan Carvalho, Galatasaray taraftarıyla temas kurmaya başladı. Brezilyalı futbolcu, sosyal medyada kendisi hakkında yapılan gönderileri beğenerek, bir anlamda camiaya mesaj gönderiyor. Alan’ın eşi de geçtiğimiz günlerde sarı ve kırmızı renkteki kıyafetiyle, Galatasaray taraftarına, “Biz hazırız” imasında bulunmuştu.

Metin Karabaş