Galatasaray’da papatya falına dönen Alan Carvalho transferinde hesapta olmayan şeyler yaşanıyor. 

Sarı-kırmızılılar, Çin’de Guangzhou Evergrande ile 1 sene daha sözleşmesi bulunan Brezilyalı futbolcunun bonservisi için 3 milyon euro teklif etti. Ancak kulübü 5 milyon euro istedi.Diğer taraftan Alan’ın da Cim-Bom’dan imza parası talebinin sürdüğü öğrenildi. Brezilyalı futbolcu, alacağı imza parasıyla her yılını 5 milyon euroya denk getirmek istiyor. Alan her sene için 3.5, her yıla da 1.5 milyon euro imza parası düşecek şekilde bir mukavele imzalamaya sıcak bakıyor.

Galatasaray’ın transferini gerçekleştirmek istediği Benjamin Tetteh için ise Sparta Prag ile anlaşma noktasına gelindiği öğrenildi. Ozan’ı 11 milyon euroya Stuttgart’a götüren, Semih Kaya’yı ise bedelsiz olarak Galatasaray’a kiralanmasını isteyen menajer Fazıl Özdemir’in, Tetteh konusunda da devrede olduğu belirtildi. Bu futbolcu konusunda gelişmelerin olumlu noktada ilerlediği belirtildi.

Kaynak: Skorer